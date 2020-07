Julia Roberts e Denzel Washington in Leave the World Behind, film Netflix diretto da Sam Esmail

Netflix ha ottenuto i diritti dell'ambito film Leave the World Behind, con star Julia Roberts e Denzel Washington, diretto da Sam Esmail.

Il progetto era al centro di un'aspra battaglia per ottenerne i diritti e la piattaforma di streaming ha battuto la concorrenza di Apple e MGM.

Il lungometraggio è tratto dal romanzo di Rumaanh Alam che verrà pubblicato negli Stati Uniti in autunno. Sam Esmail sarà coinvolto come sceneggiatore, adattando quindi il libro, regista e produttore di Leave the World Behind.

Julia Roberts e Denzel Washington hanno già lavorato in occasione del film Il rapporto Pelican e da tempo cercavano un altro progetto per recitare di nuovo insieme. Le due star saranno coinvolte anche in veste di produttori.

Al centro della trama ci sarà la coppia composta da Amanda e Clay, la cui speranza di concedersi una vacanza con i figli adolescenti, viene interrotta dall'arrivo della coppia di mezza età proprietaria della casa che hanno affittato, fuggita a causa di un blackout senza precedenti in città. Quando internet, la televisione e la radio smettono di funzionare non hanno nessun modo di scoprire cosa sta accadendo. Uno strano evento distrugge poi la pace della campagna e gli animali iniziano a spostarsi in modo strano, portando così la salute fisica e mentale delle due famiglie ad andare progessivamente a pezzi, mentre emergono tensioni razziali e sociali causate dagli eventi allarmanti che accadono attorno a loro.

Julia Roberts sarà la donna che affitta la casa, mentre Denzel Washington sarà uno dei proprietari.