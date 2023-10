Julia Louis-Dreyfus sulla reunion anticipata da Jerry Seinfeld: 'Non so di cosa diavolo sta parlando'

Julia Louis-Dreyfus sembra essere all'oscuro proprio come noi per quanto concerne la possibile reunion di Seinfeld: durante uno spettacolo di stand-up comedy tenutosi a Boston all'inizio di questo mese, Jerry Seinfeld ha detto al pubblico di avere "un piccolo segreto" riguardo al finale della tanto amata sitcom.

"Sta per succedere qualcosa che ha a che fare con quell'episodio finale. Non è ancora successo", ha detto Seinfeld tra gli applausi del pubblico. "Esattamente ciò che state pensando, anche Larry [David] ed io ci abbiamo pensato. Quindi, beh, dovete solo aspettare ancora un poi e poi vedrete."

Veep: una scena dell'episodio Nicknames con Julia Louis-Dreyfus

Louis-Dreyfus, l'attrice che ha interpretato l'ex ragazza di Seinfeld, Elaine, nella celebre sitcom, ha risposto ai commenti del comico durante una nuova intervista diffusa dal The Guardian: "Sì, ho appena visto quel video la scorsa notte e non so di cosa diavolo sta parlando."

"Ogni volta che un progetto finisce è sempre devastante per me", aveva precedentemente affermato la Louis-Dreyfus durante un'intervista di Rolling Stone. "Ed è vero per i film ma anche per le serie TV. Si crea una concentrazione e un senso di unione molto particolare quando si lavora duramente a un progetto in cui si crede, e quando il circo se ne va, è un grande cambiamento. Provo davvero una sensazione di tristezza. 'Dove sono andati tutti i miei amici?' 'Dov'è la mia compagnia?'"