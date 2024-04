Julia Louis-Dreyfus produttrice del film animato Tangles, che racconterà il dramma di chi soffre di Alzheimer

L'attrice Julia Louis-Dreyfus sarà coinvolta come interprete e produttrice del film animato Tangles, tratto dall'omonima graphic novel sull'Alzheimer.

Julia Louis-Dreyfus sarà coinvolta nella produzione del film animato tratto dalla graphic novel Tangles: A Story About Alzheimer's, My Mother And Me.

Il progetto sarà realizzato da Monarch Media, Point Grey Pictures, Lylas Pictures e Giant Ant Films.

I dettagli del progetto

Nel cast del film, oltre a Julia Louis-Dreyfus, ci saranno anche Abbi Jacobson, Bryan Cranston, Samira Wiley, Beanie Feldstein, Seth Rogen, Wanda Sykes, Bowen Yang, Pamela Adlon e Sarah Silverman.

Tangles racconta quello che accade quando l'Alzheimer inizia a privare la madre di una ragazza della sua personalità. La giovane è costretta a tornare dalla sua famiglia in una piccola cittadina molto conservatrice da dove era fuggita recentemente, dovendo occuparsi della donna. La ragazza si rende conto ben presto che deve accettare la crudeltà della malattia e l'imperfetta bellezza della sua famiglia pur di diventare la figlia di cui hanno bisogno.

Sarah Leavitt si è occupata dell'adattamento della sua opera insieme a Trev Renney e Leah Nelson. Alla regia del film c'è Leah Nelson.

Un progetto molto personale

I produttori Vicky Patel, Seth Rogen e Miller Rogen sono da molto tempo impegnati a sostenere organizzazioni e iniziative legate all'Alzheimer.

Il defunto padre di Patel si era infatti ammalato nel 2003, spingendola a diventare una delle persone più impegnate nella raccolta fondi a favore della ricerca, ricevendo anche il premio Jerome H. Stone dell'Alzheimer's Association per il lavoro compiuto.

Miller Rogen ha perso la nonna, il nonno e la madre a causa della malattia. Quando a sua madre è stato diagnosticato l'Alzheimer a 55 anni, Miller e il marito hanno fondato l'organizzazione Hilarity for Charity che aiuta le famiglie che si ritrovano alle prese con la malattia. HFC ha già raccolto oltre 23 milioni di dollari donati per sostenere chi si occupa dei pazienti, iniziative legate all'educazione e alla ricerca.

Nelson ha dichiarato: "A tutte le persone coinvolte importa profondamente questa storia e, in molti casi, fa emergere esperienze personali che ci permettono di essere coraggiosi e autentici mentre realizziamo una commedia dark su questa malattia spietata. Non solo i nostri membri del cast sono gli esseri umani più divertenti sul pianeta, sono anche i più riflessivi e sensibili, e hanno dato così tanto cuore alla loro interpretazione di questi personaggi. Abbiamo pianto e riso fino a quando abbiamo pianto a ogni sessione di registrazione. Fino a questo momento è stata un'esperienza surreale e siamo così entusiasti nel portare in vita la storia con l'animazione".