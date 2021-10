Julia Louis-Dreyfus star della commedia Beth and Don, diretta da Nicole Holofcener

L'attrice Julia Louis-Dreyfus collaborerà nuovamente con la regista Nicole Holofcener in occasione di Beth and Don.

Le due artiste avevano realizzato insieme il film, distribuito nel 2013, Non dico altro, e saranno coinvolte anche in veste di produttrici del progetto.

Il lungometraggio, scritto e diretto da Nicole Holofcener, racconterà la storia della scrittrice Beth, interpretata dall'attrice Julia Louis-Dreyfus, che vive a New York e ha un matrimonio incredibilmente felice con Don, che la ama e la sostiene in ogni modo. Un giorno, quando Beth lo sente ammettere che da anni non ama quello che scrive, tutto inizia a rischiare di andare a pezzi.

Tra i produttori ci sarà Anthony Bregman che ha dichiarato: "Nicola e Julia sono maestre nella commedia umana moderna, storie in cui riconosciamo i nostri difetti e problemi in ogni personaggio dalle buone intenzioni. Come accaduto con la loro precedente collaborazione, Beth and Don è un racconto brillante e coraggioso di persone che cercano di comportarsi bene, ma falliscono miseramente nel provarci".

Louis-Dreyfus, dopo al conclusione della comedy cult Veep, è tornata in tv e sul grande schermo grazie al ruolo di Valentina Allegra de Fontaine nella serie The Falcon and the Winter Soldier e Black Widow.