Julia Garner e Anthony Boyle protagonisti della serie Netflix sullo scandalo FTX

Netflix ha annunciato il cast principale di The Altruists, la serie drammatica che ripercorre l'ascesa e la caduta della piattaforma di criptovalute FTX. A interpretare i due protagonisti, Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison, saranno Anthony Boyle, noto per Non dire niente, e Julia Garner, recentemente ingaggiata in The Fantastic Four: First Steps.

Di cosa parla The Altruists?

La serie racconta la parabola di due giovani brillanti e ambiziosi, Sam e Caroline, che hanno cercato di rivoluzionare il sistema finanziario globale attraverso il mercato delle criptovalute. Tra ideali, manipolazioni e una relazione sentimentale tossica, il duo si è trovato al centro di uno degli scandali finanziari più clamorosi della generazione Z, con un buco da 8 miliardi di dollari. La serie è descritta come una moderna storia di "Bonnie e Clyde", sospesa tra idealismo e inganno.

Ozark 4: un primo piano di Julia Garner

Alla regia del primo episodio ci sarà James Ponsoldt (The Spectacular Now, Daisy Jones & The Six), anche produttore esecutivo insieme a Vinnie Malhotra, Jessie Dicovitsky per Higher Ground Productions, Scoop Wasserstein per New York Magazine/Vox Media Studios, Tonia Davis, Lauren Morelli e la stessa Julia Garner.

La sceneggiatura è firmata da Graham Moore (The Imitation Game, The Outfit) e Jacqueline Hoyt (The Underground Railroad, Dietland), che ricoprono anche il ruolo di produttori esecutivi.

The Altruists si inserisce nel filone di successi nati dalla collaborazione tra Netflix e Higher Ground. Tra i progetti precedenti figurano All the Sinners Bleed, Bodkin, American Symphony, Rustin e Inventing Anna, sviluppato anch'esso insieme a Vox/New York Magazine.

Dopo aver recitato in Wolf Man di Leigh Whannell e Appartamento 7A diretto da Natalie Erika James, Julia Garner sarà prossimamente al cinema nel reboot de I Fantastici 4, dove interpreterà una versione femminile del Silver Surfer.