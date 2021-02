Judi Dench sulla perdita della vista: "Continuerò a recitare, posso imparare le battute grazie agli amici"

Judi Dench ha svelato in che modo sta affrontando la perdita della vista causata dalla degenerazione maculare, dichiarando di avere intenzione di continuare a lavorare nonostante le difficoltà.

L'attrice ha partecipato a un incontro organizzato dalla Vision Foundation, insieme a Stephen Fry e Hayley Mills, spiegando il modo in cui riesce a superare questo limite.

Venezia 2017: una sorridente Judi Dench al photocall di Vittoria e Abdul

L'attrice premio Oscar ha dichiarato: "Si trova un modo per andare avanti e superare le cose che si trovano davvero difficili. Ho dovuto trovare un altro modo per imparare le battute e gli altri dettagli di uno script, ovvero avere degli amici grandiosi che me le ripetono più e più volte, ripetendole in continuazione. Quindi ho dovuto imparare usando la ripetizione e, semplicemente, spero che le persone non notino troppo la situazione".

Judi Dench ha inoltre condiviso in modo ironico qualche conseguenza divertente della perdia della vista: "Alcuni anni fa stavo recitando in The Winter's Tale con Kenneth Branagh, interpretando Paulina, e avevo un discorso molto lungo alla fine. Dopo che siamo andati in scena per circa tre settimane sul palco del teatro Garrick mi ha detto: 'Judi, se pronunciassi quel discorso circa due metri alla tua destra lo staresti dicendo a me e non all'arco scenico'. Devo fidarmi delle persone sperando che mi dicano queste cose!".

L'attrice riesce però a trovare un lato positivo alla sua situazione fisica: "Ti permette di fare una cosa: devi realmente avvicinarti alle persone prima di riconoscere chi sono. Durante il lockdown ho realizzato un film ed ero a stretto contatto con le persone, che indossavano una mascherina protettiva, durante le prove, a prescindere dalle scene in cui ero presente. Si tratta di qualcosa di meraviglioso se si può fare ed è il lato apprezzabile della situazione, e si deve guardare il lato positivo".

Judi Dench, nonostante i seri problemi alla vista, è riuscita a lavorare in numerosi film, tra cui i recenti Cats, Artemis Fowl, Blithe Spirit, Red Joan e Belfast.

L'attrice, in passato, aveva spiegato che la progressiva perdita della vista le aveva reso quasi impossibile apprezzare l'esperienza di vedere un film al cinema, dovendo avere qualcuno che le descrive ciò che sta accadendo sullo schermo, e di dover essere sempre accompagnata durante gli spostamenti perché ha bisogno che ci sia una persona accanto a lei per aiutarla a non cadere, avvisarla di eventuali ostacoli lungo il percorso e assicurarsi che eviti ogni possibile rischio sulla strada.