Jude Law si è sposato a sorpresa con la fidanzata Philippa Coan

Jude Law si è sposato a sorpresa per la seconda volta nella giornata di ieri durante una cerimonia che l'attore e la fidanzata Philippa Coan hanno voluto mantenere il più possibile privata.

La star di The Young Pope e la psicologa hanno invitato solamente i membri della loro famiglia per assistere all'unione che si è svolta nel municipio di Old Marylebone ieri mattina.

Philippa Coan e Jude Law sono arrivati a bordo di una Range Rover e sono ripartiti un'ora dopo senza fermarsi a salutare i fan e i fotografi che erano accorsi sul posto.

L'attore britannico, in precedenza, era stato sposato con la collega Sadie Frost, con cui ha avuto tre figli: Rafferty, Iris e Rudy che ora hanno rispettivamente 22, 18 e 16 anni. La coppia ha poi divorziato nel 2003.

Ecco la foto scattate dopo il matrimonio:

Jude Law, in queste settimane, è stato impegnato sul set della serie sequel di The Young Pope, nel cui cast ci saranno anche Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Massimo Ghini e Maurizio Lombardi. La seconda serie di Paolo Sorrentino ambientata in Vaticano è scritta dal filmmaker italiano in collaborazione con Umberto Contarello e Stefano Bises.

Tra i produttori ci sono anche Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e la serie è co-prodotta da Haut et Court TV e Mediapro, mentre il distributore internazionale è Fremantle.