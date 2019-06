Jude Law protagonista di The Third Day, nuova serie di Sky ed HBO

Jude Law sarà protagonista di The Third Day, serie tv targata Sky ed HBO, scritta da Dennis Kelly, l'ideatore di Utopia, insieme a Felix Barrett. Il progetto vede la partecipazione anche della Plan B Entertainment e di Punchdrunk International.

Il nuovo show segna così la terza collaborazione consecutiva per l'attore e i due network, dopo i due show firmati da Paolo Sorrentino The Young Pope e The New Pope. The Third Day sarà un drama in sei episodi in cui Jude Law interpreta il ruolo di Sam, un uomo che sbarca in un'isola remota e misteriosa al largo delle coste britanniche, trovandosi poi invischiato nelle vicende che coinvolgono la popolazione locale. Completamente isolato e impossibilitato a tornare indietro, verrà travolto da oscuri rituali, finendo per fare i conti con un trauma del proprio passato. Così facendo, la linea di demarcazione tra realtà e fantasia diventerà via via sempre più sfocata, portandolo anche in contrasto con gli isolani.

The Young Pope: Paolo Sorrentino e Jude Law tra provocazioni e contraddizioni del loro giovane Papa

Marc Munden, altro nome familiare per chi già ha apprezzato Utopia, ne curerà la regia, mentre l'inizio delle riprese è fissato per il prossimo mese, per arrivare poi in televisione nel 2020. Cameron Roach, direttore di Sky Studios, Sky UK e Irlanda, ha parlato di questo nuovo progetto in termini molto entusiastici: "The Third Day è il risultato dell'inebriante immaginazione combinata di Dennis Kelly e di Felix Barrett di Punchdrunk International e ha portato a sceneggiature stupefacenti. - Così ha dichiarato, aggiungendo - Vederli portare in vita questa storia sotto la direzione di Marc Munden e con Jude Law al timone di ciò che promette di essere un cast di classe mondiale, è una prospettiva incredibilmente eccitante". Anche Casey Bloys, presidente di HBO Programming, ha commentare, utilizzando termini simili: "Dennis e Felix hanno creato qualcosa di fresco e unico, e siamo entusiasti di averlo su HBO. Non vediamo l'ora di collaborare con Punchdrunk International, Marc e Jude e di promuovere i nostri prodotti con Sky e Plan B Entertainment".

The Young Pope: Jude Law in una foto del sesto episodio

The Third Day è solo l'ultimo esempio dell'ormai collaudata collaborazione tra Sky ed HBO che, oltre ai due titoli di Paolo Sorrentino, vede ora in onda, con grande successo, Chernobyl - qui la nostra recensione - in attesa di scoprire questo autunno le inedite Caterina la Grande e Gangs of London.