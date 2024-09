Jude Law boccia il Metodo:"Io ho il mio metodo di recitazione e credo che ogni attore lo abbia”

Jude Law è protagonista di due film al Toronto International Film Festival di quest'anno: Eden, presentato in anteprima mondiale al TIFF, e la prima nordamericana di The Order. Quest'ultimo titolo vede Jude Law nei panni dell'agente dell'FBI dell'Idaho Terry Husk, affetto da demoni, incaricato nel 1983 di eliminare una confraternita ariana guidata dal Bob Mathews di Nicholas Hoult.

Per prepararsi al ruolo, Law si è cimentato nel Metodo di recitazione e ha ammesso di aver seguito Hoult per un giorno per entrare nel personaggio. Tuttavia, Law ha rifiutato l'etichetta di "Method acting" vero e proprio.

"Ho il mio metodo", ha dichiarato a IndieWire. "Penso che ogni attore lo abbia. E questo include ogni sorta di cose strane e diverse. Dipende da ciò che vuole il regista, dipende da ciò che richiede il personaggio e da ciò che mi interessa".

I dettagli di The Order

Law e il suo socio produttore Ben Jackson, sotto la loro insegna Riff Raff, hanno prodotto il film. "È arrivato come sceneggiatura e il materiale di partenza è stato un'ispirazione. E come lo stesso autore del libro ci ha detto proprio la settimana scorsa, Zach Baylin ha trovato la vera essenza del libro", ha detto Law.

"In un certo senso, il cinema è sempre una questione di riduzione, di semplificazione, ma anche di specificità", ha continuato Law. "Così, dalla sceneggiatura, è nato un regista brillante che sapevamo avrebbe davvero approfondito l'opera, aggiunto umanità e tirato fuori tutti questi altri strati. E mi piace pensare che lo abbia fatto anche attraverso il cast".

Ryan Lattanzio ha scritto nella sua recensione a Venezia che il personaggio di Law "è un uomo che si sveglia con il sangue dal naso che sgorga, ma che fa finta di niente come se fosse parte della routine mattutina".

Law si è anche soffermato a riflettere su Un bacio romantico - My Blueberry Nights, attualmente il penultimo film di Wong Kar-wai del 2007. "Con la maggior parte dei film, hai una sceneggiatura, hai una mappa", ha detto Law del metodo di Kar-wai come regista. "Con quelli di Kar-wai, invece, si tratta di un'idea. Non c'è una mappa. Così scopri ogni giorno che cos'è il film. Lasci che sia il film a dirti cos'è attraverso il lavoro, le idee che hai in quel momento, quindi è una storia in continua evoluzione".