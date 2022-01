Jude Law e suo figlio Raff sono i nuovi brand ambassador di Brioni

Dopo l'abbandono di Brad Pitt, Jude Law e il figlio Raff, soprannome di Rafferty Law, sono diventati i nuovi brand ambassador di Brioni: l'iconica maison romana li ha scelti per figurare nella campagna pubblicitaria Primavera Estate 2022, opera del fotografo Craig McDean. "La coppia incarna un'allure che esprime i valori tradizionali della maison, quali il Made in Italy e la sartorialità", si legge nella nota del marchio di Kering.

"La dedizione di Brioni per l'artigianalità e la qualità è per me d'ispirazione e ho sempre amato indossare i loro capi. È una gioia poter lavorare con mio figlio per Brioni, maison fondata a Roma, città con cui ho stretto un legame speciale durante le riprese di The young pope. Mi sembra un ritorno a casa", ha dichiarato Law.

"Condividere il set con mio padre è molto emozionante. Sebbene possiamo avere gusti e opinioni diverse, condividiamo anche molte passioni. Una di queste è lo stile e su Brioni siamo d'accordo", ha aggiunto Raff, il figlio di Jude, durante la medesima intervista promozionale.

"Jude Law è una grande star e suo figlio si sta facendo strada nello stesso universo. Hanno entrambi uno stile personale molto forte e una naturale complicità. Questa autenticità rende i Law una perfetta coppia per riflettere la visione moderna del menswear di Brioni, nella quale distinzioni di età e personalità sono superate dalla passione per una genuina qualità e raffinatezza", ha spiegato l'amministratore delegato del marchio Mehdi Benabadji.