Ju-On: Origins, il trailer della serie tv prequel di The Grudge

C'è grande attesa per l'adattamento televisivo di The Grudge, che arriverà grazie a Netflix sotto forma di prequel. Il primo trailer di Ju-On: Origins ci anticipa il tono e alcuni dettagli dello show, che sarà disponibile per lo streaming dal 3 luglio 2020. La fama che precede lo show ha sicuramente reso le aspettative molto alte, specialmente dopo il risultato non molto convincente del reboot uscito proprio quest'anno.

La storia si concentrerà sull'investigatore paranormale Odajima e sulla star televisiva Haruka Honjo, che si troverà coinvolta in una serie di bizzarri fenomeni all'interno della propria casa. I due uniranno quindi le forze per investigare sulle inquietanti manifestazioni che disturbano le notti nell'ormai celebre abitazione presente anche nel franchise di partenza.

Una spaventosa scena di The Grudge

La serie sarà prodotta da Netflix insieme a NBCUniversal Entertainment Japan e nel cast appariranno Yoshiyoshi Arakawa nel ruolo di Odajima, Yuina Kuroshima come Haruka, al fianco di Ririka, Kōki Osamura, Mai Takahashi, Kai Inowaki, Ryūshin Tei, Yuya Matsuura, Kaho Tsuchimura, Tokio Emoto, Nobuko Sendō e Kana Kurashina. Il regista è Shō Miyake e la sceneggiatura è scritta da Yō Takahashi e Takashige Ichise.

The Grudge, la recensione: addio alla tradizione giapponese nel reboot del 2020

Come anticipato dal primo trailer di Ju-On: Origins, la serie tv prequel di The Grudge promette dei bei brividi estivi, dato che l'uscita è prevista per il 3 luglio. Speriamo che l'adattamento di Netflix regali qualche gioia in più rispetto al The Grudge reboot uscito nel 2020. La saga cinematografica è iniziata nel 2000 ed è composta di quattro titoli giapponesi più un remake americano con Sarah Michelle Gellar nel 2004, prodotto sulla scia del successo pazzesco di The Ring.