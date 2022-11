Joyride: Olivia Colman nel trailer del nuovo film

Olivia Colman è la protagonista del film Joyride, di cui online è stato condiviso il trailer, in attesa del debutto nelle sale previsto per il 23 dicembre.

Nel video si vede quello che accade quando un ragazzino in fuga ruba una macchina, senza rendersi conto che sul sedile posteriore ci sono una donna e una neonata.

Nel filmato si può vedere inoltre come tra i protagonisti si formi un inaspettato ed emozionante legame, in grado di cambiare la vita a entrambi.

Joyride segna l'esordio alla regia di un film di finzione di Emer Reynolds, dopo numerose esperienze nel campo dei documentari.

La sceneggiatura è stata firmata da Ailbhe Keogan, mentre Aoife O'Sullivan e Tristan Orpen Lynch hanno prodotto il progetto.

Al centro della trama c'è Joy, una donna interpretata da Olivia Colman, che è in crisi e deve decidere se dare in adozione la sua neonata. La sua strada la porterà a incrociare un ragazzino in fuga, parte affidata a Charlie Reid. Nel cast ci sarà anche Lochlann O Mearain.

Olivia Colman sarà prossimamente anche protagonista di Empire of Light, il nuovo film diretto da Sam Mendes, e tornerà nella seconda stagione di Heartstopper, la serie targata Netflix.