Joyland: il romanzo di Stephen King diventa una serie tv

Joyland, il romanzo scritto da Stephen King, diventerà una serie televisiva prodotta per Freeform.

Il progetto sarà sviluppato dagli sceneggiatori Chris Pena e Cyrus Nowraseth, in collaborazione con la Ostar Productions di Bill Haber. Al centro della trama ci sarà Devlin, uno studente del college che accetta un lavoro estivo in un parco dei divertimenti in una città turistica del Nord Carolina e si ritrova alle prese con le conseguenze di un terribile omicidio la cui vittima sembra appaia in versione fantasma in una delle attrazioni, il destino di un bambino morente e il modo in cui questi due elementi cambieranno la sua vita per sempre.

Karey Burke, vice presidente della Programmazione e dello Sviluppo dei progetti targati Freeform, ha dichiarato: "Siamo onorati di lavorare con Stephen King, un maestro della narrazione che comprende l'importanza di storie culturalmente radicate che si rispecchino sugli spettatori a un livello profondamente personale. Non vediamo l'ora che Joyland diventi parte delle proposte di Freeform e tormenti i nostri spettatori nel modo unico in cui riesce a farlo Stephen".