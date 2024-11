Jovanotti ospite a Che tempo che fa domenica 1° dicembre: il cantante torna in TV dopo 2 anni

Sarà Lorenzo Jovanotti l'ospite d'onore di Che tempo che fa nella puntata in onda domenica 1° dicembre sul Nove in prima serata. Dopo 2 anni di stop, dovuto a un brutto incidente da cui si sta ancora riprendendo, il cantautore torna in TV per presentare il suo prossimo album.

Jovanotti: l'incidente, il nuovo singolo, il prossimo tour

Durante la serata del 1° dicembre, il cantautore toscano s esibirà live con Montecristo, singolo che apre la strada al nuovo album, in uscita il 31 gennaio 2025. A marzo, inoltre, partirà anche il "Palajova tour", che segna il grande ritorno di Jovanotti dal vivo nei palazzetti dopo 7 anni, con la maggior parte delle date già sold out.

Ce la farà a recuperare la forma fisica in tempo? Lorenzo Cherubini assicura di sì. D'altronde, come lui stesso ha raccontato in una lunga intervista con il Corriere della Sera, la riabilitazione è stata lunga, è ancora in corso, ma ha dato i suoi frutti. "Sveglia alle sei, prima sessione (di fisioterapia, ndr) di un'ora e mezza. Leggo, scrivo, suono, mangio, guardo il lago Trasimeno che luccica laggiù sotto il sole. Poi la seconda sessione. Per marzo sarò in forma".

Come i fan ben ricorderanno, il 15 luglio 2023, dopo un brutto incidente in bicicletta mentre si trovava a Santo Domingo, Lorenzo Jovanotti si era ritrovato con un gamba e una spalla praticamente distrutte. "Il femore non si era rotto: si era sbriciolato. In particolare il trocantere, ovvero la parte curva dell'osso" ha raccontato nella stessa intervista.

"Mi facevano lastre, risonanze, e vedevo facce preoccupate. Avevo una gamba quattro centimetri più corta dell'altra. Bisognava ricostruire l'osso, ma prima dovevo aspettare sei mesi: al trocantere sono attaccati i tendini e i muscoli, ed era tutto vivo. Mi hanno operato da sveglio. Otto ore di anestesia totale erano troppe. Sentivo le martellate".

In questi quasi due anni, il cantautore (che nel 2024 festeggia i 30 anni dall'uscita di Lorenzo 1994) ha potuto lavorare al nuovo progetto, un nuovo album, che è stato anticipato, venerdì 22 novmbre, dalla pubblicazione del singolo Montecristo. Prodotto da Dardust, autore anche della musica, che arricchisce il brano con arrangiamenti orchestrali da un lato e dall'altro suoni contemporanei, il brano porta l'estetica del reggaeton in una nuova dimensione.