Joss Whedon, per il regista di Alien: La clonazione: "è bravo a scrivere film per idioti"

Nel corso di una recente chiacchierata con The Independent, Jean-Pierre Jeunet, il regista diAlien: La clonazione, ha espresso parole molto dure nei confronti di Joss Whedon. L'astio fra i due è rintracciabile partendo dalla collaborazione nella gestazione di Alien, con il creatore di Buffy che per anni ha pubblicamente demolito il film salvandone solamente la sceneggiatura, scritta da lui. Dal suo punto di vista l'incompetenza di Jeunet avrebbe influito su tutte le pessime scelte alla base della pellicola, rintracciando in lui il problema più grande.

Un'immagine che ritrae Joss Whedon

Le parole del regista di Alien, però, non sono state da meno, colpendo sia la figura del collega che dei suoi lavori: "So che Joss Whedon ha detto cose cattive su di me e non mi interessa. So che se Joss Whedon avesse realizzato il film da solo, probabilmente sarebbe stato un grande successo. È molto bravo a fare film per i fanatici americani, a fare film per idioti. Questo perché è molto bravo a fare film Marvel. Odio quel tipo di film . Sono così sciocchi, così stupidi."

Non si tratta affatto del primo regista ad esporsi apertamente contro i film della Marvel e il sistema produttivo alle loro spalle. Il suo rapporto personale con Joss Whedon però, in questo caso, ha incrementato la durezza delle sue parole.