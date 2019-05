Joshua Jackson affianca Reese Witherspoon nella serie Hulu Little Fires Everywhere

Joshua Jackson affiancherà le attrici Reese Witherspoon, Kerry Washington e Rosemarie DeWitt nel dramma familiare Little Fires Everywhere, in arrivo su Hulu.

Basato sull'omonimo bestseller di Celeste Ng del 2017, Little Fires Everywhere racconta la storia di due famiglie che vivono negli anni '90 a Shaker Heights, Ohio, e si avvicinano dopo che i loro figli diventano amici. Al centro della trama i destini della famiglia Richardson, apparentemente perfetta, e di un enigmatico duo composto da madre e figlia che entrerà a far parte delle loro vite.

Joshua Jackson interpreterà Bill Richardson, avvocato di Shaker Heights che vive una vita modesta insieme all'energica moglie Elena (Reese Witherspoonn). Quando Bill accetta di occuparsi del caso che coinvolge i loro amici in una feroce battaglia per la custodia, la coppia comincia a litigare per nuovi motivi oltre all'educazione della figlia Izzy (Megan Stott).

Joshua Jackson ha recitato nell'acclamata serie Showtime The Affair, prossimamente lo vedremo nel cast della serie Netflix di Ava DuVernay When They See Us.