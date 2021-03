Joshua Caleb Johnson star di Bingo, nuovo horror prodotto da Blumhouse

Joshua Caleb Johnson sarà il protagonista di Bingo, il nuovo film prodotto da Blumhouse. Il progetto è uno dei titoli che verranno realizzati in collaborazione con Amazon Studios per dare spazio ai filmmaker emergenti e di sesso femminile.

Il film Bingo sarà scritto e diretto da Gigi Saul Guerrero e potrà contare sulla presenza nel cast anche di Adriana Barraza.

Joshua Caleb Johnson, recentemente protagonista della serie The Good Lord Bird, nel lungometraggio avrà la parte di Caleb, un teenager cresciuto da una madre single e che vive nella casa della nonna. Il giovane è diviso tra la sua rabbia nei confronti delle difficoltà che ha affrontato nella vita e il suo desiderio di stringere dei legami, di avere amore ed essere accettato.

Il film seguirà un gruppo di anziani che Alpha Lupita (Barraza) tiene insieme come comunità e famiglia. I protagonisti, tuttavia, non sanno che la loro amata sala da bingo sta per essere venduta a una forza ben più potente dei soldi.

La sceneggiatura è stata firmata da Shane McKenzie e Perry Blackshear in collaborazione con Guerrero.

Johnson, grazie alla sua interpretazione nella serie The Good Lord Bird, in cui ha la parte di Henry 'Onion' Shackleford, è nominato ai Critics Choice Awards.