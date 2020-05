Josh Trank e Tom Hardy al lavoro su una serie tv sulla storia della CIA

Tom Hardy e Josh Trank, dopo Capone, collaboreranno alla realizzazione di una nuova serie limitata in cui si racconterà la nasciata della CIA.

Le prime indiscrezioni sono state rivelate dal regista in occasione di un'intervista rilasciata a Collider.

Josh Trank ha spiegato: "Sto lavorando a questa serie limitata che Tom Hardy produrrà e in cui è coinvolto e di cui è molto entusiasta". Il filmmaker ha aggiunto: "Si tratta di una storia che si svolge nel corso di decenni, a partire dalla fine della seconda Guerra Mondiale e che parlerà della formazione della CIA, ma da un punto di vista che non è stato mai mostrato prima in un film o in una serie tv, ed è stato solo menzionato nei libri. Ha molto a che fare con Castro e Cuba, e con il capitalismo contro il comunismo. Si tratta di un progetto davvero grande. Sarà interessante, pericoloso e affascinante".

Tom Hardy è stato diretto da Josh Trank in Capone, nel cui cast ci sono anche Jack Lowden nella parte dell'agente dell'FBI Crawford, Matt Dillon, Linda Cardellini, Kyle MacLachlan e Kathrine Narducci.

Il lungometraggio mostra Al Capone quando, all'età di 47 anni, dopo essere stato in prigione a lungo, deve fare i conti con il declino fisico e mentale, situazione che fa emergere nella sua memoria i ricordi del passato brutale e violento che ha vissuto.