Josh Holloway a Evangeline Lilly: "Ecco cosa vuol dire quarantena"

Pare che Josh Holloway abbia lanciato una bella frecciatina alla ex-collega di Lost Evangeline Lilly, recentemente molto criticata per un commento sulla quarantena da coronavirus. L'attrice aveva infatti sostenuto pubblicamente di non aderire all'auto-isolamento adottato da gran parte del paese per rallentare il contagio. Holloway adesso pubblica una foto su Instagram che sembra proprio un commento indiretto alle dichiarazioni di Lilly...

Evangeline Lilly taglia i capelli a Josh Holloway in una scena dell'episodio 10 della seconda stagione di Lost

Sebbene l'attrice non sia citata direttamente nel post di Josh Holloway, le coincidenze sono abbastanza per far pensare almeno a una frecciatina. Nella foto sul profilo dell'attore, compaiono Sawyer e Jack con alcune righe di sceneggiatura di Lost alterate: "Esterno. Spiaggia sei sopravvissuti - Giorno. Brezza pacifica dell'oceano. Taglia su: Jack e Sawyer che giocano a carte sulla spiaggia. SAWYER: Solo me, te e i manghi, Doc.

JACK: Sì. Questo è quello che prevede la QUARANTENA, Sawyer."

Evangeline Lilly è stata aspramente criticata per il messaggio che diffuse riguardo alla sua scelta di non auto-isolarsi. L'attrice ha infatti sostenuto, sempre su Instagram, che avrebbe continuato a vivere la propria vita come prima. Lilly non è certamente stata la prima a sottovalutare la diffusione del virus (guardiamo per esempio l'evoluzione della comunicazione politica inglese...), ma come ogni personalità di Hollywood paga il prezzo della propria celebrità, specialmente se associata a commenti affrettati...

Josh Holloway sembra non aver perso l'occasione per strizzare un occhio verso la collega, utilizzando nel post proprio i due personaggi che in Lost avevano avuto un legame sentimentale con lei.