Josh Hartnett svela le somiglianze tra Nolan e Shyamalan: "Non sentono di dover proteggere la loro creazione"

Dopo anni passati in relativa sordina, Josh Hartnett sta vivendo un periodo di rinascita particolarmente eclatante dopo la partecipazione a Oppenheimer di Christopher Nolan e il ruolo da protagonista in Trap, l'ultimo film diretto da M. Night Shyamalan.

Dopo aver prestato il volto al personaggio del fisico Ernest Lawrence nel film con protagonista Cillian Murphy, Hartnett ha interpretato Cooper, un padre affettuoso che nasconde un oscuro segreto mentre accompagna la figlia ad un concerto. Una doppia collaborazione che potrebbe aver cambiato la sua carriera.

Punti in comune

In una recente intervista, a Josh Hartnett è stato chiesto in quale modo confronterebbe i due celebri registi, e l'attore ha fornito una risposta interessante:"Ci sono due cose che li rendono molto simili. Ciò che è fantastico di Night e Chris è che sono entrambi meticolosi nel modo in cui affrontano le cose. Ma sono anche incredibilmente collaborativi".

Josh Hartnett in una scena di Oppenheimer

"Quando un regista è al massimo delle sue possibilità" ha spiegato Hartnett "come lo sono Night e Chris, non sentono il bisogno di proteggere la loro creazione da tutto e tutti perché si fidano delle persone che hanno scelto di farne parte. In definitiva, la loro vision è così chiara che può contenere molte prospettive diverse senza sentirsi minacciati. Altri registi che sono un po' meno sicuri di sé tendono a proteggere tutto e non permettono opinioni altrui".

Dettagli che appartengono anche ad un regista come N. Night Shyamalan, creatore di un cinema oscuro e pieno di tensione:"Amo la natura collaborativa del lavoro, e Night penso che sia straordinariamente caloroso sul set, l'opposto dei copioni che scrive. Vuole creare un'atmosfera familiare affinché tu ti senta a tuo agio quando esplori il personaggio".

Nel cast di Trap, l'ultimo film di M. Night Shyamalan, anche Ariel Donoghue, Saleka, Hayley Mills, Alison Pill, Scott Mescudi e Jonathan Langdon.