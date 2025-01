Josh Hartnett è un mercenario in difficoltà nel trailer di Fight or Flight

A febbraio arriverà nei cinema americani la commedia action Fight or Flight con star Josh Hartnett, ecco il trailer.

Josh Hartnett è il protagonista del thriller Fight or Flight, di cui è stato condiviso il trailer online.

Il film arriverà nelle sale americane nel mese di febbraio ed è descritto come una commedia action.

Cosa accadrà in Fight or Flight

Nel trailer di Fight or Flight si vede il protagonista che si ritrova alle prese con una missione complicata quando sale a bordo di un aereo, senza sapere che a bordo ci sono numerosi assassini. La situazione prende presto una svolta davvero inaspettata e dalle conseguenze potenzialmente mortali.

La sinossi ufficiale anticipa: "Un mercenario accetta il compito di individuare un obiettivo a bordo di un aereo, ma deve proteggerla quando vengono circondati da persone che cercano di uccidere entrambi".

Ecco il trailer:

Il cast del film

Josh Hartnett interpreta nel thriller un mercenario chiamato Lucas Reyes che ottiene una possibilità di redenzione accettando una pericolosa missione.

Nel cast ci sono poi Katee Sackhoff (The Mandalorian) che ha la parte di Katherine, Julian Kostov (Tenebre e ossa) nei panni di Aaron Hunter, Charithra Chandran (Bridgerton) nel ruolo di Isha, Marko Zakor (John Wick: Chapter 4) che sarà Chayenne.

La regia del film è di James Madigan (al suo esordio alla regia di un lungometraggio dopo le esperienze con show televisivi come Marvel's Runaways e Medal of Honor), mentre la sceneggiatura è firmata da Brooks McLaren e D.J. Cotrona.

Nel team della produzione ci sono anche Basil Iwanyk, che ha portato al successo la saga di John Wick, Cotrona, McLaren, Melissa Bale, George Bennett, Alastair Burlingham, Danny Chan, Marc Danon, James Di Giacomo, Tara Finegan, Will Flynn, Diarmaid Odhran McGrath, Gary Raskin, Barbara Reardon, Justin Reardon, e Bryan Yaconelli.