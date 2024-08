Josh Hartnett fan incallito di Taylor Swift grazie alle figlie, ecco il suo album preferito

Come molti suoi colleghi, anche la star di Trap Josh Hartnett non ha resistito al fascino di Taylor Swift. L'attore, da vero swiftie, ha visto l'Eras Tour con le sue figlie e ha svelato il suo album preferito.

Dopo Tom Cruise, Ryan Reynolds e la moglie Blake Lively, Paul McCartney, Andrew Scott Phoebe Waller-Bridge, e moltissime altre star internazionali che hanno presieduto l'Eras Tour, anche Josh Hartnett è incappato nel fascino di Taylor Swift, complici le figlie che lo hanno, in un certo senso, fatto diventare un super swiftie.

Nel nuovo thriller Trap, l'attore, 46 anni, interpreta un padre che porta la figlia (interpretata da Ariel Donoghue) a un concerto importante, volutamente simile a uno degli show della Swift. Qui, la popstar fittizia sul palco è Lady Raven, interpretata da Saleka con una colonna sonora di canzoni originali.

Hartnett racconta a People che solo dopo aver girato il film ha finalmente assistito all'Eras Tour della Swift, portando le sue figlie a una tappa a Londra.

Uno "swiftie" in tutto e per tutto

"Sono diventato di esperto Taylor Swift dopo il film, ma prima non ne sapevo nulla", dice Hartnett a proposito del fandom della vita reale e della "mania" che circonda Swift. Mentre stavamo girando, pensavo: "Dio, questo è un po' esagerato. Il fervore del pubblico, che conosce ogni parola". Poi sono andato al concerto. Ho pensato: "No, è esattamente così".

Trap: Josh Hartnett e Ariel Donoghue in un'immagine

Hartnett ha quattro figli con la moglie Tamsin Egerton, la più grande dei quali compie 9 anni quest'anno. Dice che prepararsi al grande concerto significava ascoltare la Swift insieme a ripetizione.

"Il fatto è che l'anno scorso, quando abbiamo girato Trap, i miei figli non amavano molto la musica pop", racconta. "Poi, quando hanno saputo dell'arrivo dell'Eras Tour, perché i loro amici a scuola erano tutti appassionati di questo concetto, sono diventati immediatamente delle Swifties, e degli Swifties incalliti. Abbiamo ascoltato quella musica per sei mesi ininterrottamente in macchina prima di andare allo spettacolo", dice Hartnett.

Qual è la loro preferita tra le epoche di Swift? "L'album che suonano spesso a casa nostra è 1989, e mi piace. È un buon album". Oltre a essere grandi appassionati di Swift, i figli di Hartnett sono attualmente appassionati di cavalli. "La cosa divertente dell'essere padre è che i tuoi figli ti fanno conoscere cose nuove che non sapevi ti avrebbero mai interessato. Finisci per fare cose che non faresti mai da solo", dice.

"In questo momento i miei figli sono molto interessati all'equitazione, quindi sto imparando queste cose", aggiunge l'attore. "Sono entusiasta di imparare altre cose con loro". Trap è ora nelle sale.