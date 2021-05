Joseph Gordon-Levitt sarà l'ex CEO di Uber nella serie Showtime Super Pumped

Showtime ha messo in cantiere una serie antologica intitolata Super Pumped. La prima stagione, intitolata Super Pumped: The Battle for Uber, vedrà protagonista Joseph Gordon-Levitt nei panni del co-fondatore ed ex CEO di Uber Travis Kalanick.

Nata in un primo tempo come miniserie, Super Pumped: The Battle for Uber è firmata dagli autori di Billions Brian Koppelman e David Levien. La serie antologica racconterà storie del mondo della finanza che hanno cambiato la cultura globale. La prima stagione sarà basata sul bestseller di Mike Isaac Super Pumped: The Battle for Uber; lo scrittore parteciperà allo show in veste di produttore esecutivo.

Negli episodi si racconterà l'incredibile ascesa dell'app di ride-sharing Uber sullo sfondo degli alti e bassi della Silicon Valley. Ciò include la caduta definitiva del primo CEO e co-fondatore di Uber Travis Kalanick (Joseph Gordon-Levitt), che è stato estromesso dall'azienda da un colpo di mano in sala riunioni.

"Joseph Gordon-Levitt è un attore straordinariamente intelligente e carismatico, che incarna il fascino con un tocco di imprevedibilità", ha affermato Amy Israel, vicepresidente esecutivo della programmazione di Showtime. "Siamo entusiasti di vedere ciò che porterà nel ruolo di Travis Kalanick, il CEO iper-brillante e controverso la cui ambizione e la cui spinta spericolata hanno minacciato la stessa impresa che era determinato a costruire. Siamo altrettanto entusiasti di collaborare di nuovo con Brian Koppelman, David Levien e Beth Schacter, che offrono sempre spettacoli provocatori e profondamente divertenti che alimentano la conversazione".

Joseph Gordon-Levitt si prepara ad affrontare un altro impegno televisivo recitando e dirigendo la serie Apple Mr. Corman.