Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat: Jon M. Chu alla regia del musical per Amazon

Il regista Jon M. Chu dirigerà una nuova versione cinematografica del famoso musical di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat per gli Amazon Studios.

Chu, esperto ormai nei musical, ha raggiunto la popolarità grazie allo straordinario successo ottenuto con Crazy & Rich, mentre prossimamente lo vedremo alla regia di Wicked, musical tratto dall'omonimo musical del 2003 a sua volta basato sui personaggi de Il Mago di Oz.

Il regista si riunirà al suo partner Scott Sanders, produttore di Sognando a New York - In the Heights, per sviluppare e girare il trattamento musicale della storia dell'Antico Testamento di Giuseppe, che viene cacciato dalla sua casa dai suoi 11 fratelli gelosi. Il Really Useful Group di Lloyd Webber desiderava da tempo trasformare lo spettacolo in un film per Hollywood e stava cercando dei partner per raggiungere questo obiettivo.

Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat sarà basato su una sceneggiatura di Daniel Goldfarb. Rice e Lloyd Webber hanno avuto l'idea dell'opera nel 1968, dopo che una scuola londinese aveva chiesto loro di creare un breve spettacolo per bambini. I due si ispirarono al Libro della Genesi della Bibbia e scrissero una serie vertiginosa di numeri infusi con una varietà di melodie, dal country e western al calypso al rock and roll ispirato a Elvis.

Nel corso degli anni lo spettacolo si è trasformato da una semplice ballata di 25 minuti in una vera e propria commedia musicale che è rimasto per stagioni intere nel teatro di West End di Londra e a Broadway ed è regolarmente in tournée.