Josée, la Tigre e i Pesci: nella clip esclusiva dell'anime, la complicità tra i due protagonisti

Una clip esclusiva di Josée, la Tigre e i Pesci lascia emergere tutta la complicità che lega i due protagonisti dell'anime di Kotaro Tamura. Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media dedicata all'animazione giapponese, ha annunciato che l'uscita dell'opera avverrà al cinema nei giorni 27, 28 e 29 settembre 2021.

A partire dalla fine di settembre, tutti gli appassionati di anime potranno recarsi in sala per conoscere la storia di Josée e Tsuneo. Sono infatti loro i due giovani protagonisti di Josée, la Tigre e i Pesci, lungometraggio di animazione i cui diritti sono stati acquisiti nelle scorse settimane da Anime Factory. L'opera è firmata da Kotaro Tamura (Land of the Lustrous, Noragami) ed ha debuttato in Giappone alla fine dello scorso anno, riscuotendo ampi consensi da parte di pubblico e critica.

Una clip condivisa nelle ultime ore permette al pubblico di dare un'occhiata alla storia che verrà narrata nell'attesissimo anime. Attraverso il filmato percepiamo quindi la complicità che spingerà i due protagonisti a condividere momenti genuini e straordinari. Josée è un'artista disabile, mentre Tsuneo è uno studente di biologia. Due mondi apparentemente così distanti si uniranno e formeranno le basi di uno splendido rapporto umano che saprà intrattenere ed emozionare il grande pubblico.

Di seguito, la sinossi ufficiale dei Josée, la Tigre e i Pesci: Josée vive nel suo mondo fatto di hobby come la pittura, i libri e l'immaginazione. Si muove su una sedia a rotelle fin da piccola e un giorno, quando ne perde il controllo scendendo per un pendio pericoloso, viene salvata da Tsuneo, uno studente universitario. Tsuneo, laureando in biologia marina, trascorre il suo tempo lavorando part-time mentre insegue il suo sogno di vedere un pesce leggendario che vive solo in Messico. Josée vive insieme a sua nonna Chizu, che offre a Tsuneo un nuovo lavoro part-time: esaudire qualsiasi richiesta di Josée. Tuttavia la ragazza ha una lingua affilata che colpisce Tsuneo in modo duro, portando i due a scontrarsi più volte. In questa situazione dove entrambi svelano e nascondono ciò che provano, la distanza tra i loro cuori si fa via via più vicina. Insieme a Tsuneo, Josée decide finalmente di aprirsi al mondo esterno, cosa che non pensava sarebbe riuscire a fare.

Josée, la Tigre e i Pesci è stato nominato come miglior film d'animazione al 75esimo Mainichi Film Awards ed è stato anche selezionato in concorso al festival di Annecy 2021.