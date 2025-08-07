Jordan Peele torna con un nuovo horror psicologico: il trailer più inquietante del 2025

Him è il titolo del prossimo lungometraggio prodotto dal regista di Scappa - Get Out e Noi, in arrivo nelle sale cinematografiche entro fine anno.

Universal Pictures ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Him, il nuovo thriller/horror prodotto da Jordan Peele, con protagonista la star di Scary Movie Marlon Wayans.

Il film uscirà nelle sale il 19 settembre e includerà nel cast anche Tyriq Withers, di recente nel cast del nuovo sequel dell'horror So cosa hai fatto, con Freddie Prinze Jr.

Him, la nuova avventura al cinema di Jordan Peele nelle vesti di produttore

Il trailer di Him vede Tyriq Withers nei panni di una stella nascente del football americano che ha la possibilità di allenarsi con il leggendario atleta che ha sempre idolatrato (Marlon Wayans).

Il protagonista scoprirà proprio in quel momento che è meglio non incontrare mai i propri eroi. Il giovane si troverà davanti i metodi di allenamento non proprio convenzionali del suo idolo, che cerca di spingere oltre ogni limite i suoi allievi per raggiungere il livello di grandezza in cui crede.

La storia di Him prodotto con Tyriq Withers e Marlon Wayans

La sinossi ufficiale di Him racconta che 'il film segue Cameron Cade, un quarterback emergente che ha dedicato la sua vita, e la sua identità, al football. Alla vigilia del Combine annuale per il reclutamento nel football professionistico, Cam viene aggredito da un fan squilibrato e subisce un trauma cranico potenzialmente in grado di porre fine alla sua carriera. Proprio quando tutto sembra perduto, Cam riceve un'ancora di salvezza dal suo eroe: Isaiah White, leggendario quarterback otto volte campione e megastar culturale, che si offre di allenarlo nel suo rifugio isolato, che condivide con la moglie influencer famosa, Elsie White. Ma man mano che l'allenamento di Cam accelera, il carisma di Isaiah inizia a trasformarsi in qualcosa di più oscuro, trascinando il suo protetto in una spirale disorientante che potrebbe costargli molto più di quanto avesse mai immaginato'.

Him, prodotto da Jordan Peele, è diretto da Justin Tipping e nel cast include Julia Fox, Tim Heidecker e Jim Jeffries.