Jordan Peele: i 9 film horror preferiti del regista di Get Out

Jordan Peele ha rivelato i titoli dei suoi nove film horror preferiti. Nella lista del celebre regista di Scappa - Get Out e Noi hanno trovato posto film diretti da Alfred Hitchcock, Michael Haneke, Pascal Laugier, David Robert Mitchell e molti altri! Di seguito la lista con i nove film horror preferiti da Jordan Peele:

L'altro delitto (Kenneth Branagh, 1991)

Shining (Stanley Kubrick, 1980)

Babadook (Jennifer Kent, 2014)

It follows (David Robert Mitchell, 2014)

Two sisters (Kim Jee-woon, 2003)

Gli uccelli (Alfred Hitchcock, 1963)

Funny Games (Michael Haneke, 1997)

Martyrs (Pascal Laugier, 2008)

Lasciami entrare (Thomas Alfredson, 2008)

Noi: Madison Curry in una scena del film

Come riportato da Far Out, Jordan Peele ha fornito la lista dei suoi nove horror preferiti a Lupita Nyong'o durante la produzione di Noi in modo tale che l'attrice potesse preparare meglio il personaggio da interpretare. I titoli inseriti in lista sono quelli che hanno maggiormente ispirato Jordan Peele come regista e narratore di storie.

Sebbene provenga dal mondo della commedia e abbia raggiunto la fama grazie allo show Key & Peele, realizzato insieme a Keegan-Michael Key, negli ultimi anni il nome di Jordan Peele si è legato al genere horror grazie al successo di critica e pubblico ottenuto grazie a Scappa - Get Out e a Noi. Il suo debutto registico nel 2017 gli è valso persino un Premio Oscar alla Miglior sceneggiatura originale e altre tre nomination di primissimo livello. Il film, inoltre, si è affermato anche come uno dei titoli più redditizi dell'anno. Due anni dopo, Peele è tornato dietro la macchina da presa con Noi, incubo su una famiglia in vacanza che incontra i suoi doppelganger. Il progetto ha ulteriormente confermato Jordan Peele come il regista del momento e, pur avendo ottenuto un riscontro critico lievemente inferiore al suo primo titolo, ha raggiunto una somma eccellente ai botteghini globali.

Psycho: Alfred Hitchcock e Janet Leigh in una foto dal set

Paragonato più volte ad Alfred Hitchcock, Jordan Peele ha dichiarato: "Wow, è un paragone coraggioso. Sul versante artistico non posso che essere felice di essere stato paragonato al regista de Gli uccelli, di Psyco, La donna che visse due volte e La finestra sul cortile". Tra il 2019 e il 2020, inoltre, il regista si è occupato anche della produzione esecutiva di The Twilight Zone, Hunters e Lovecraft Country e della stesura della sceneggiatura di Candyman, reboot diretto da Nia DaCosta in uscita nel corso del 2021.