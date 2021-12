Jonshel Alexander, attrice bambina di Re della terra selvaggia, uccisa in una sparatoria a New Orleans

Jonshel Alexander, attrice bambina di Re della terra selvaggia, è morta il 30 novembre 2021 in un'auto a New Orleans dopo essere stata colpita da un'arma da fuoco.

Jonshel Alexander, apparsa all'età di 12 anni in Re della terra selvaggia di Benh Zeitlin, è morta il 30 novembre 2021 all'età di 22 anni dopo essere stata colpita nel corso di una sparatoria a New Orleans.

Re della terra selvaggia: la protagonista Quvenzhané Wallis in una scena del film

La polizia ha dichiarato che Jonshel Alexander si trovava insieme a un uomo in un veicolo nel blocco 1500 di North Claiborne Avenue verso le 21:00 quando entrambi sono stati colpiti. I paramedici hanno dichiarato che Alexander è morta nell'auto, mentre l'uomo è riuscito ad arrivare in ospedale.

Minore di tre figli,Jonshel Alexander è cresciuta a St. Claude Avenue. Fin da piccola ha mostrato una creatività feroce, partecipando a corsi di cheerleader e di danza e iscrivendosi a scuole di recitazione. Dopo essersi diplomata alla Dr. Martin Luther King Jr. Charter High School, ha lavorato come hostess nei ristoranti e si è dedicata alla cura di sua figlia di 1 anno, De-vynne Robinson.

"Dava vita a tutto", ha dichiarato martedì sua madre, Shelly Alexander. "Jonshel era esuberante, energica, viziata. Faceva le cose a suo modo e voleva essere sempre se stessa"

All'età di 12 anni, Alexander ha interpretato Joy Strong in Re della terra selvaggia, un dramma surrealista del 2012 girato a sud di Houma. Il film esplora una comunità bayou minacciata da una tempesta vista dal punto di vista dei bambini. Il film ha vinto il Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival ed è stato nominato per quattro Academy Awards, incluso quello per il miglior film.

Il regista Benh Zeitlin ha scelto i nativi della Louisiana per i ruoli principali, facendo audizioni a più di 4.000 attori prima di formare il cast. Shelly Alexander ha ricordato che sua figlia aveva incantato il regista di Re della terra selvaggia, che aveva organizzato un provino presso l'ex scuola media Charles J. Colton sulla St. Claude Avenue. "Voleva far parte del film", ha detto sua madre. "Si sono innamorati di Jonshel."

La Alexander era troppo grande per interpretare il ruolo principale di Hushpuppy, che è andato a Quvenzhané Wallis, 6 anni. Ma Zejtlin ha detto di essere stato affascinato dall'attrice in erba descrivendola come un "essere umano assolutamente unico nel suo genere, indimenticabile, una forza della natura" e l'ha scelta per il ruolo di supporto.