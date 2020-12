Jonathan Rhys Meyers e John Malkovich star del thriller The Survivalist

Saranno Jonathan Rhys Meyers e John Malkovich i protagonisti del nuovo thriller pandemico intitolato The Survivalist.

Il thriller pandemico The Survivalist avrà come protagonisti gli attori Jonathan Rhys Meyers e John Malkovich, scelti per il progetto di Yale Productions le cui riprese si sono concluse da pochi giorni.

Il progetto è stato sviluppato da un'idea originale di Matthew Rogers, autore della sceneggiatura.

Il regista Jon Keeyes ha diretto The Survivalist, film ambientato un anno e mezzo dopo la distruzione della civiltà a causa di una pandemia. Un ex agente dell' FBI (Jonathan Rhys Meyers) viene costretto a proteggere una ragazza immune alla malattia da una pericolosa gang guidata da uno psicopatico convinto di poterla usare per salvare il mondo (John Malkovich).

I produttori Jordan Yale Levine e Jordan Beckerman hanno dichiarato: "Siamo elettrizzati e onorare dal poter lavorare con le leggende dello schermo John Malkovich e Jonathan Rhys Meyeres al film The Survivalist, un film incredibile, attuale e pieno di azione con performance stellari".