Jonathan Majors: il processo all'attore prenderà il via ad agosto

L'attore Jonathan Majors, interprete di Kang nel MCU, si è presentato in tribunale dove sono state confermate le accuse di violenza che dovrà affrontare in un processo.

Jonathan Majors si è presentato oggi in tribunale, dove gli sono state confermate le accuse che affronterà durante il processo che prenderà il via il 3 agosto.

Nella serata del 25 marzo la polizia ha risposto a una telefonata ed è arrivata all'appartamento della star della Marvel, riscontrando la presenza di una donna con lividi alla testa, al collo e alle mani.

La complicata situazione legale dell'attore

The Harder They Fall: Jonathan Majors alla conferenza stampa del BFI London Film Festival 2021

La giovane, che aveva una relazione con Jonathan Majors sembra sia stata aggredita violentemente dall'attore che ha continuato a proclamarsi innocente.

Priya Chaudhry, avvocato che si occupa di difendere l'interprete di Kang nel MCU, ha dichiarato in tribunale: "Jonathan Majors è completamente innocente ed è la vittima di una lite con una donna che conosce".

Marvel Studios e Jonathan Majors, grosso guaio nel MCU

La star dovrà presentarsi nuovamente in tribunale il 3 agosto. Dopo le accuse di violenza domestica Majors ha perso accordi commerciali e promozionali, oltre a essere stato abbandonato dal team che si occupava della sua immagine.

Attualmente non è stato ancora confermata o cancellata la sua presenza nei futuri progetti del MCU in cui dovrebbe avere la parte di Kang, il villain al centro della trama dei prossimi capitoli della saga.