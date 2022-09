Jonathan Majors potrebbe interpretare Dennis Rodman in 48 Hours in Vegas

L'attore Jonathan Majors sembra stia per accettare il ruolo di Dennis Rodman nel film 48 Hours in Vegas, ispirato a una storia vera.

Jonathan Majors potrebbe interpretare il campione di basket Deniss Rodman nel film 48 Hours in Vegas, progetto prodotto da Lionsgate.

L'attore sembra stia concludendo le trattative con la produzione che vedrà coinvolti anche Phil Lord, Chris Miller e Aditya Sood.

Il film 48 Hours in Vegas dovrebbe raccontare i due giorni trascorsi da Dennis Rodman durante le finali del campionato NBA del 1998. La sceneggiatura è firmata da Jordan VanDina ispirandosi al racconto dell'avventura sorprendente e un po' folle vissuta da Dennis Rodman insieme al suo assistente durante le finali del campionato NBA. Il lungometraggio seguirà come si è formata un'inaspettata amicizia che nessuno dei due protagonisti pensava fosse possibile, ma che ha risolto i problemi di entrambi.

Dopo il successo di The Last Dance, documentario su Michael Jordan, sono ritornati al centro dell'attenzione i dettagli di quanto accaduto mentre i Chicago Bulls stavano cercando di conquistare il secondo titolo consecutivo, condivisi da Jordan, dall'allenatore Phil Jackson e da Carmen Electra.

Jonathan Majors, prossimamente, sarà Kang il Conquistatore nel film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, avrà un ruolo da protagonista in Creed III e sarà uno degli interpreti di Devotion, progetto che ha debuttato al Toronto Film Festival.