Jonathan Majors si confessa in lacrime: "sono imperfetto"

Noto per i suoi ruoli in "Loki" e "Ant-Man and The Wasp: Quantumania", Jonathan Majors è recentemente salito sul palco degli Impact Awards per ricevere il prestigioso "Perseverance Award". In un discorso toccante e carico di emozione, l'attore ha affrontato le sue recenti difficoltà personali, riflettendo su come queste esperienze abbiano modellato la sua vita.

Jonathan Majors, la star di Loki si confessa

Majors ha sempre aspirato a essere una delle più grandi star di Hollywood, ma il suo sogno è stato duramente messo alla prova quando è stato condannato per violenza domestica e molestie dopo una disputa con la sua ex fidanzata. Un giudice di New York ha stabilito che Majors dovrà completare un programma di recupero di 52 settimane a Los Angeles. Questo programma è un'opportunità per l'attore di riflettere e riformarsi, ma resta incerto se la sua carriera potrà mai ritornare agli antichi splendori.

Jonathan Majors nel corso di un'intervista

Durante il suo discorso agli Impact Awards, Jonathan Majors ha riconosciuto le sue imperfezioni e mancanze, dicendo: "Sono imperfetto. Ho delle mancanze, le riconosco". La sua sincerità ha toccato profondamente il pubblico, mettendo in luce la sua vulnerabilità e il suo desiderio di migliorare. Majors ha poi riflettuto sul concetto di perseveranza, definendola come la capacità di continuare nonostante le difficoltà e i ritardi. Ha attribuito la sua forza e capacità di perseverare alla fede e al supporto di figure influenti come Will Smith, Tyler Perry, David Oyelowo, Courtney B. Vance e Whoopi Goldberg.

Jonathan Majors in tribunale, per il suo avvocato è una "caccia alle streghe dovuta a pregiudizi razziali"

La riflessione di Majors sui momenti bui della sua vita è stata particolarmente potente. "Ci saranno momenti nella tua vita in cui le cose si faranno buie, e intendo davvero buie. Ho visto quell'oscurità in me stesso. Mi sono seduto in quel buio pesto e quello che ho imparato è che quando intravedi un barlume di luce, corri il più forte e veloce che puoi verso di essa. E non darò mai più per scontata quella luce", ha dichiarato, sottolineando l'importanza di cercare e abbracciare la speranza anche nei momenti più difficili.

Majors ha spiegato che la perseveranza non riguarda solo il superamento delle difficoltà, ma anche il supporto delle persone che ci ispirano e ci sostengono. Ha esortato il pubblico a essere un faro di luce per gli altri, aiutandoli nei momenti di bisogno. Questo messaggio di speranza e resilienza è stato un forte richiamo alla necessità di empatia e solidarietà in un mondo spesso diviso.