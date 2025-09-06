Jonas Brothers protagonisti del nuovo film natalizio su Disney+: ecco data di uscita e teaser

I Jonas Brothers tornano a recitare insieme in un nuovo progetto targato Disney+. La piattaforma ha svelato il teaser trailer e soprattutto la data di uscita di "A Very Jonas Christmas Movie", una commedia che promette di diventare uno dei titoli più attesi delle feste. Dopo oltre dieci anni dalla loro ultima collaborazione con Disney, Kevin, Joe e Nick Jonas ritrovano lo spirito natalizio in un'avventura che mescola comicità, musica e tanta atmosfera festiva.

Quando uscirà il film natalizio dei Jonas Brothers

La data cerchiata in rosso sul calendario è il 14 novembre, giorno in cui "A Very Jonas Christmas Movie" debutterà in esclusiva su Disney+. La trama ruota attorno al tentativo dei tre fratelli di tornare a casa in tempo per festeggiare con le famiglie, affrontando un viaggio da Londra a New York pieno di ostacoli e situazioni surreali. Per i Jonas si tratta del primo film insieme dopo il 2013, anno in cui interruppero i progetti televisivi e musicali legati alla Disney.

Il film segna una vera reunion con lo studio che li ha lanciati: negli anni Duemila i fratelli erano diventati icone per il pubblico giovane grazie a Camp Rock, accanto a Demi Lovato, e alla sitcom Jonas su Disney Channel. Oggi, con un tour mondiale che celebra i vent'anni di carriera, i Jonas Brothers scelgono di riportare sul piccolo schermo la loro energia, questa volta immersi nella magia delle feste natalizie.

Un cast ricco di volti noti e camei sorprendenti

Accanto ai tre protagonisti, la pellicola può contare su un cast corale: Billie Lourd veste i panni di Cassidy, Laverne Cox è Stacy, KJ Apa interpreta Gene, mentre Chloe Bennet sarà Lucy. Ci saranno anche Andrew Barth Feldman, Andrea Martin, Randall Park e Jesse Tyler Ferguson nei ruoli di Babbo Natale. Non mancano i cameo: tra i più attesi, quello di Priyanka Chopra, moglie di Nick Jonas, insieme ad altri membri della famiglia.

Nick, Kevin e Joe Jonas in una foto promozionale di Jonas Brothers: The 3D Concert Experience

"A Very Jonas Christmas Movie" è diretto dalla regista Jessica Yu, premio Oscar, e scritto da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, già noti per il successo di "This Is Us". Alla produzione, oltre ai fratelli Jonas, figurano diversi nomi di spicco, mentre la colonna sonora include brani inediti firmati dal produttore candidato ai Grammy Justin Tranter. La combinazione di musica originale, ironia e spirito natalizio promette di rendere il film un appuntamento imperdibile per il pubblico di tutte le età.