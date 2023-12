Jon Hamm sarà il protagonista della serie Your Friends and Neighbors per Apple TV+

La star Jon Hamm sarà il protagonista di Your Friends and Neighbors, la prossima serie drammatica prodotta da Apple TV+.

Jon Hamm sarà il protagonista di Your Friends and Neighbor, la prossima serie drammatica prodotta da Apple TV+ e ideata dal creatore di Warrior Jonathan Tropper e dagli Apple Studios.

Hamm interpreterà Coop, un gestore di fondi d'investimento da poco divorziato che, dopo essere stato licenziato, decide di rubare ai ricchi residenti del suo elegante sobborgo a nord di New York per mantenere a galla lo stile di vita della sua famiglia. Questi piccoli crimini iniziano a rinvigorirlo, finché non irrompe nella casa sbagliata al momento sbagliato.

Jon Hamm sul reboot degli X-Men: "Sono un fan della Marvel fin da bambino, spero mi coinvolgano"

Il progetto

Topper, che è stato showrunner e produttore esecutivo di See di Apple e che ha un accordo globale con lo streamer, ha ideato la serie e sarà showrunner. Inoltre Topper sarà produttore esecutivo insieme a Hamm e Connie Tavel.

Jon Hamm, oltre ad aver interpretato il ruolo del potente imprenditore Paul Marks in The Morning Show 3, è protagonista della quinta stagione di Fargo nel ruolo di uno sceriffo predicatore.