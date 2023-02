Jon Bon Jovi: il figlio Jake diventa attore, sarà nel cast della commedia Rockbottom

Jake Bongiovi, figlio del leggendario rocker Jon Bon Jovi, ha deciso di intraprendere una carriera da attore. Dopo aver recitato in Sweethearts, film con Kiernan Shipka e Nico Hiraga, il giovane ventenne, fidanzato della star di Stranger Things Millie Bobby Brown, si prepara al suo secondo ruolo da protagonista. Come riportato in esclusiva da Variety, infatti, Jake reciterà nella commedia Rockbottom.

Il film seguirà le vicende della band hair metal degli anni '80 CougarSnake, la cui carriera è finita proprio quando stava iniziando a causa di contrasti sulla direzione del gruppo. Ai giorni nostri, un accenno alla band in un'intervista rilasciata dalla star della musica Gen-Z di Billboard Bryce Cooper (Brandon Butler), il cui padre assente gli ha fatto conoscere i CougarSnake da bambino, crea una frenesia per trovare i membri del gruppo e riunirli come opening act per il prossimo concerto di beneficenza di Cooper.

Tom Everett Scott interpreta Jesse, il bassista dei CougarSnake, che non si è ambientato così bene nella paternità da single. Non sapendo se vuole rivivere i suoi sogni di rockstar svaniti, sua figlia Alex (McKaley Miller) e la sua migliore amica Kat (Teala Dunn) uniscono le forze per fargli cambiare idea e rimettere insieme la band. Jake Bongiovi vestirà i panni di Justin, un "potenziale nuovo cantante, che deve superare la paura del palcoscenico per riportare la band alla gloria".

Al momento non è ancora stata annunciata una finestra di lancio del film.