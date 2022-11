Millie Bobby Brown vorrebbe interpretare Britney Spears in un film sulla sua vita

Dopo i successi ottenuti con Stranger Things e Enola Holmes, la giovanissima Millie Bobby Brown sembra voler puntare sempre più in alto. Il suo desiderio? Interpretare Britney Spears in un film sulla sua vita.

"Voglio vestire i panni di una persona reale. Per me il massimo sarebbe Britney. Penso che la sua storia sia molto simile alla mia. L'essere cresciute da giovanissime nell'occhio del ciclone mediatico ci accomuna. Ho guardato video di lei da giovane che veniva intervistata, la stessa cosa è accaduta a te" ha dichiarato Millie Bobby Browna Drew Barrymore, ospite del suo The Drew Barrymore Show.

Millie Bobby Brown è preoccupata all'idea di tornare sul set di Stranger Things, dopo Enola Holmes 2

Di recente la celebre cantante è finita nuovamente alla ribalta per via dei problemi avuti con il padre. Britney Spears ha confessato che, con tutta probabilità, i suoi giorni da pop star sono finiti per sempre e già ai tempi della sua lotta per la libertà la cantante aveva dichiarato che non si sarebbe mai più esibita se suo padre avesse continuato a gestire la sua carriera. A quanto pare, neanche la sua recente vittoria è riuscita a cambiare le cose, anche se i fan sperano che in futuro la star riesca a superare i suoi traumi e a tornare sul palco.

Millie Bobby Brown è nuovamente protagonista di Enola Holmes 2, sequel del film realizzato in esclusiva per Netflix. Assieme a lei, Henry Cavill nei panni del detective più famoso al mondo, Sherlock Holmes.