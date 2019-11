Joker: The Weeknd si traveste come Jack Nicholson in Batman

Joker, ma nell'iconica versione di Jack Nicholson in Batman, è stata la fonte di ispirazione per il costume di The Weeknd creato per Halloween 2019.

Joker, ma nella versione di Jack Nicholson nel film Batman, è la fonte di ispirazione per il travestimento spettacolare che il cantante The Weeknd ha realizzato per Halloween 2019.

Il pluripremiato artista ha preferito ritornare alla versione del 1989 del personaggio ora riportato sul grande schermo da Joaquin Phoenix e si è fatto ritrarre in alcune foto in versione Joker. Il risultato è incredibilmente spettacolare e accurato, con ogni dettaglio della versione del Principe del Crimine di Gotham City interpretato da Jack Nicholson ricreato alla perfezione, compreso ovviamente il trucco e gli accessori.

Il successo del film diretto da Todd Phillips ha dato vita a molti travestimenti di Halloween ispirati al Joker interpretato da Joaquin Phoenix che sta dominando i box office internazionali, superando oltre 850 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Il film è inoltre uno dei titoli in corsa per ottenere numerose nomination agli Oscar, in particolare grazie all'interpretazione del suo protagonista.