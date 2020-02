Joker: la sexy cosplayer interpreta Arthur Fleck al femminile

La cosplayer australiana Nic The Pixie ha reinventato il costume di Joker, trasformando Arthur Fleck in una donna con un risultato incredibile.

La famosa cosplayer Nic The Pixie ha diffuso sui social la sua versione di Joker, dando un tocco femminile e sexy al costume del personaggio di Arthur Fleck interpretato da Joaquin Phoenix nel film di Todd Phillips.

Nic The Pixie è diventata un mito tra i cosplayer in tutto il mondo, grazie alla sua grande creatività e alla sua capacità di immedesimarsi in qualsiasi personaggio, sia esso donna o uomo, proprio come in questo caso. Con il costume ispirato a Joker, ha diffuso la parte femminile del protagonista del film Arthur Fleck, ottenendo un risultato strabiliante.

Arthur Fleck non è il primo personaggio maschile che la cosplayer ha interpretato ribaltandone il genere, ma è sicuramente quello per cui i fan hanno dimostrato grande entusiasmo. Nic The Pixie ha pubblicato una galleria di foto estrapolate dal servizio fotografico realizzato in costume, annunciando ai suoi follower la possibilità di vincere un set completo di immagini dal suo servizio fotografico dedicato a Joker, commentando il post con una battuta o uno scherzo.

Vi ricordiamo che Joker ha ottenuto due Premi Oscar quest'anno, il primo come Miglior Protagonista Maschile a Joquin Phoenix e il secondo alla Miglior Colonna Sonora a Hildur Guonadottir.