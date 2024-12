Il Joker è quasi apparso nelle Superchicche ma Warner Bros. ha bocciato il progetto

Tra le innumerevoli storie di film quasi realizzati, attori quasi scritturati in ruoli iconici e potenziali crossover quasi diventati realtà, un progetto emerge in particolare: il cancellato crossover tra il mondo di Batman e le Superchicche.

Pare infatti che il creatore delle Superchicche, Craig McCracken, abbia proposto l'idea di far incontrare il Joker, il più grande nemico di Batman, con il trio, ma la Warner Bros. ha rifiutato.

Joker vs Superchicche

Nel lontano 2016, McCracken scrisse su Tumblr che c'era l'idea di un episodio in cui Joker sarebbe arrivato a Townsville e avrebbe causato problemi alle Superchicche che avrebbero dovuto affrontarlo - e che avrebbero dovuto affrontare il sindaco che era dalla parte di Joker - ma la Warner Bros. non lo ha mai permesso. McCracken ha rivelato che aveva perfino selezionato i disegni del cattivo che avrebbe voluto utilizzare.

"Quando abbiamo realizzato la serie originale, volevo davvero fare un episodio in cui Joker arrivava in città e iniziava a commettere crimini", scrisse McCracken all'epoca. "L'idea era che il sindaco fosse così entusiasta di avere un cattivo famoso in città da cercare di impedire alle ragazze di fermarlo, perché Joker stava finalmente mettendo Townsville sulla mappa! Volevamo utilizzare i disegni di Bruce Timm dalla serie animata di Batman e far fare la voce a Mark Hamill. Purtroppo, la Warner Brothers ha detto di no".

McCracken ha riconfermato l'idea bocciata del crossover nel 2021 su X, ribadendo la stessa storia, con Joker che arriva in città e il sindaco che non vuole lasciare che le Superchicche fermino i suoi crimini perché è un suo superfan, e con la Warner Bros. che si rifiuta di realizzarlo.

La serie originale delle Superchicche, che ha debuttato per la prima volta su Cartoon Network nel 1998, ha riscosso un enorme successo e alla fine è andato in onda per un totale di sei stagioni prima di concludersi nel 2005. Anche la versione animata del Joker con la voce di Hamill è diventata molto popolare dopo essere apparsa in Batman, l'incontro dei due universi avrebbe riscosso sicuramente altrettanto successo tra i fan.