Joker, Michael Mann si congratula: "Amo questo film!"

Joker ha un nuovo fan prestigioso: Michael Mann, regista che ha inviato al regista Todd Phillips, alla star Joaquin Phoenix e al team che ha realizzato il film una lettera per complimentarsi del lavoro compiuto.

Il regista Scott Cooper, al termine di una proiezione del lungometraggio che racconta le origini dei villain, ha letto una lettera inviata a Phillips da Michael Mann.

La missiva inizia dichiarando: "Amo questo film. Penso che sia brillante e non solo è il miglior film di Todd, ma è anche eccitante perché è ai confini. Ed è di solito in quelle situazioni che accadono le cose migliori".

Il filmmaker prosegue con le sue lodi a Joker: "La sceneggiatura di Todd e Scott ha quella rilevanza che avviene quando il lavoro è autentico e originale. Troviamo Arthur disturbante e significativo in simultanea".

Mann ha spiegato del personaggio di Joaquin Phoenix: "Lui è una vittima infantile e al tempo stesso un adulto colpevole. Entrambe le versioni sono vere ed è quello che accade con la maggior parte delle persone schizofreniche. Che entrambe le cose siano vere ci mette a disagio. Ci troviamo in uno stato confuso".

Il regista sostiene che per questo motivo Joker riesce a rimanere così impresso nella mente degli spettatori e ha sottolineato come sia un risultato difficile da raggiungere, aggiungendo i propri complimenti al lavoro compiuto da Joaquin, Todd e Scott.

Phillips ha ammesso di essere un grande fan di Michael Mann e che è stato entusiasmante ricevere la sua lettera: "Lo sa, ne abbiamo parlato".