Joker: Folie à Deux, Todd Phillips spiega perché Harley Quinn è diversa dalle precedenti versioni

Todd Phillips, regista del film, ha spiegato perché la versione di Harley Quinn proposta da Joker: Folie à Deux sarà diversa da quelle realizzate in precedenza.

Il personaggio è stato infatti portato più volte sugli schermi in versione animata e, recentemente è stato interpretato da Margot Robbie in versione live-action sul grande schermo.

La spiegazione del regista

Il regista Todd Phillips, intervistato da Empire, ha parlato di Harley Quinn nella versione interpretata da Lady Gaga dichiarando: "Anche se ci sono alcune cose che le persone riconosceranno in lei, si tratta realmente dell'interpretazione di Gaga, e di quella che abbiamo avuto io e Scott Silver".

Lady Gaga nel film

Il filmmaker ha aggiunto: "Lei è diventata il modo in cui Charles Manson aveva delle ragazze che lo consideravano un idolo. Alle volte questi condannati hanno delle persone che le prendono ad esempio e ammirano".

Todd ha aggiunto: "Ci sono delle cose su Harley nel film che sono tratte dai fumetti, ma abbiamo preso degli elementi e li abbiamo delineato nel modo in cui volevamo che diventasse".

L'opinione dell'interprete

La star della musica ha parlato del suo approccio all'iconico personaggio dichiarando: "Le persone mi conoscono con il mio nome d'arte, Lady Gaga, giusto? Quella sono io come performer, ma non è ciò che è il film. Sto interpretando un personaggio. Ho lavorato molto per fare in modo che come cantavo venisse da Lee e non da me come performer".

Nel cast del film con star Joaquin Phoenix ci sono anche Catherine Keener, Brendan Gleeson e Zazie Beetz.

Joker: Folie à Deux debutterà in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia e avrà un approccio in stile musical, con circa 15 canzoni famose usate nella colonna sonora.