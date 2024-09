Joker: Folie à Deux, le proiezioni al botteghino sono preoccupanti

Solo poche settimane fa, per Joker: Folie à Deux era prevista un'apertura di 100 milioni di dollari nelle sale a ottobre, ma al giorno d'oggi le recensioni contano, soprattutto per un film come questo, e l'accoglienza del titolo a Venezia non è stata affatto buona.

L'ex esercente Empire City sta ora lanciando l'allarme su Folie à Deux. Non solo la sua apertura di 100 milioni di dollari è "seriamente a rischio", ma potrebbe anche scendere "di molto" nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Non sono pronti a scommettere che raggiungerà i flop di The Marvels e The Flash, ma c'è una possibilità che gli incassi del film si rivelino molto deludenti.

Mancano tre settimane all'uscita del titolo e l'entusiasmo si è decisamente affievolito. La scorsa settimana, Joker: Folie à Deux è stato presentato in anteprima a Venezia, dove è stato stroncato dalla critica. Non aiuta il fatto che il film sia un musical vietato ai minori, il che era già difficile da accettare, soprattutto per i fan del più grintoso Joker del 2019.

Ci sarà un terzo film?

Durante il panel stampa di Venezia, a Phillips è stato chiesto se fosse interessato a dirigere un terzo film sul Joker, e lui ha risposto: "Avete visto il film?". La risposta è stata accolta con una risata, mentre il regista ha proseguito osservando che la storia di Arthur/Joker è stata ormai raccontata.

Locandina di Joker: Folie à Deux

Sebbene non si tratti di uno spoiler palese, i commenti di Phillips hanno comprensibilmente portato a speculazioni sul fatto che Fleck verrà ucciso alla fine di Folie À Deux. Gli spoiler non sono trapelati, ma le prime reazioni ai test-screening hanno fatto capire che il finale sarà sicuramente molto divisivo, e abbiamo anche sentito che questo film è significativamente più oscuro del suo predecessore.

"Joker: Folie À Deux vede Arthur Fleck ricoverato ad Arkham in attesa del processo per i suoi crimini come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma trova anche la musica che è sempre stata dentro di lui". Joker: Folie à Deux uscirà in Italia il 2 ottobre.