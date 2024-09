Joker: Folie à Deux, Lady Gaga: "Ho realizzato Harlequin perché il mio personaggio non mi ha mai lasciata"

Lady Gaga ha spiegato come è nato il suo album Harlequin dopo l'esperienza vissuta sul set di Joker: Folie à Deux, in cui interpreta Harleen 'Lee' Quinzel, ovvero Harley Quinn.

Recitare nel film diretto da Todd Phillips con star Joaquin Phoenix l'ha infatti portata a ideare il progetto companion.

La creazione dell'album

Intervistata da Zane Lowe, Lady Gaga ha spiegato: "Questa idea delle doppie identità è sempre stata qualcosa che era una parte del mio realizzare musica e quando ho creato Lee per Joker, lei ha avuto realmente questo profondo effetto di me".

Harley Quinn nel film

L'artista ha aggiunto che in Joker: Folie à Deux c'è così tanta musica che ama e ha potuto scoprire il personaggio attraverso la storia e la musica che hanno eseguito dal vivo ogni giorno, ballando e indossando i costumi creati per il personaggio. Lady Gaga ha aggiunto: "Ho avuto questa esperienza profonda con il personaggio e semplicemente non mi ha lasciato realmente dal punto di vista creativo e ho deciso che volevo realizzare un intero album ispirato a lei".

Un album complesso come il personaggio a cui si ispira

La star ha avuto la parte di Lee, una paziente dell'Arkham State Hospital dove si trova anche Arthur Fleck, il personaggio interpretato da Phoenix. Parlando del suo personaggio, la cantante ha sottolineato: "Lei è una donna realmente complessa e penso, particolarmente come donna nella musica e produttrice di sesso femminile, che fosse realmente divertente dire: 'Questo album sarà e io sarò quello che voglio, quando lo decido, in qualsiasi modo io voglia. Se voglio che sia blues, lo sarà. Se voglio che sia funk, lo sarà. Se voglio che sia soul, sarà soul'. Tutto era a immagine del personaggio, ma anche del vero nucleo della sua anima, che è realmente come me".

Joker: Folie à Deux, il regista svela il "vero" motivo che ha spinto lui e Joaquin Phoenix a fare il sequel

Nei brani di Harlequin, il suo nuovo album, Lady Gaga sostiene di dare spazio a molte emozioni che affronta come artista, a quello che ha vissuto crescendo sotto i riflettori e alle prese con l'attenzione pubblica, e avendo a che fare con l'industria musicale fin da quando era una teenager.