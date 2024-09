Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix è fuori di testa nel nuovo trailer del sequel

Manca un mese all'arrivo nelle sale del sequel di Joker che in questi giorni verrà proiettato alla Mostra di Venezia

Warner Bros. ha pubblicato un nuovo teaser di Joker: Folie à Deux che si sofferma in particolare sullo stato di salute mentale del personaggio di Joaquin Phoenix, Arthur Fleck, che dopo i crimini commessi alla fine del precedente film troviamo rinchiuso in manicomio in attesa del processo.

"Non è malato! È perfetto". Questa è la frase che la Harley Quinn di Lady Gaga rivolge ai giornalisti - e al mondo intero - nel corso del teaser. La Warner Bros. e il regista Todd Phillips stanno certamente tornando alle atmosfere d'essai del primo film, mentre ci avviciniamo all'anteprima ufficiale del sequel all'81° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia questa settimana.

L'ultimo spot di Joker: Folie à Deux è come una bomba a orologeria di sequenze montate velocemente, con l'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix che combatte le voci nella sua testa mentre viene trasferito in un furgone della polizia. Solo che quelle "voci" diventano vere e proprie voci fuori campo dei dialoghi dei personaggi sia del film originale che del sequel, che affermano che Arthur è "malato", "delirante", "un individuo molto disturbato" e un "mostro".

L'unica voce che parla a favore di Arthur è quella di Harleen Quinzel/Harley Quinn (Gaga), che si vede in mezzo a un gruppo di giornalisti (in quello che sembra essere l'esterno del tribunale durante il processo di Fleck) mentre dice a una donna che Arthur "non è malato! È perfetto. È Joker". Il filmato termina con Arthur di nuovo nel furgone della polizia, improvvisamente calmo e con la faccia composta dopo la sua crisi di risate maniacali.

Joker: Folie à Deux, il trailer supera 167 milioni di visualizzazioni in 24 ore

Joker: Folie a Deux è diretto da Phillips, da una sceneggiatura del regista e Scott Silver, come il capitolo precedente. Oltre a Phoenix e Gaga, il cast include anche da Zazie Beetz (che riprende il suo ruolo dal primo film), Catherine Keener (nei panni dell'avvocato difensore di Arthur, Maryanne Stewart), Harry Lawtey (nei panni del procuratore distrettuale di Gotham City, Harvey Dent) e Steve Coogan (nei panni del conduttore televisivo Paddy Meyers). Ci saranno inoltre Brendon Gleeson e Jacob Lofland in ruoli non ancora rivelati.

Il film debutterà nelle sale italiane il 2 ottobre prossimo e il 4 ottobre negli Stati Uniti, esattamente cinque anni dopo il successo mondiale (e il Leone d'Oro a Venezia) ottenuto dal primo capitolo.