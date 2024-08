Joker: Folie à Deux, Todd Phillips risponde alle ipotesi su un possibile capitolo 3 della storia di Arthur

Joker: Folie à Deux verrà presentato in anteprima mondiale a Venezia 2024 e il regista Todd Phillips ha voluto già confermare che non ha intenzione di proseguire ulteriormente la storia di Arthur Fleck con un eventuale capitolo 3.

Il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix verrà mostrato mentre è ricoverato ad Arkham, in attesa del processo per i crimini commessi, dove si imbatte in quello che potrebbe essere il suo vero amore.

Il futuro di Arthur Fleck

Todd Phillips, dopo il successo ottenuto con il primo film, non ha intenzione di continuare a lavorare nel mondo tratto dai fumetti dopo Joker: Folie à Deux. Il filmmaker ha infatti ammesso che è stato divertente lavorare in quel campo per due volte, aggiungendo: "Ma penso che abbiamo detto quello che volevamo in questo mondo".

Phoenix nel ruolo di Joker

Phillips ha quindi smentito le possibili ipotesi legate alla produzione di Joker 3, progetto che non sembra faccia in nessun modo parte dei suoi piani per il futuro.

Il regista ha successivamente parlato dei suoi progetti futuri sottolineando che il lungometraggio con star Chris Hemsworth ispirato alla vita di Hulk Hogan non è tra i suoi impegni: "Amo quello che stavamo cercando di fare, ma non stava venendo come sperato per quel che mi riguarda".

Joker: Folie à Deux, tutto quello che potremmo aspettarci dal sequel d'autore più atteso dell'anno

Todd ha invece spiegato: "Mi piacerebbe continuare a lavorare con Joaquin, ma in occasione di una commedia perché può lasciarsi andare ed essere così divertente".

Il filmmaker ha voluto quindi aggiungere: "E penso che le persone vogliano realmente delle commedie ora. Il trailer di Joker 2 in un certo senso riassume le cose quando dice: 'Ciò di cui il mondo ha bisogno ora è amore'. Ma mi spingerei oltre: ci servirebbe anche una buona risata".