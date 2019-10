Joker: il film e gli altri cinecomic Warner arriveranno su HBO Max

Joker, il film campione d'incassi con star Joaquin Phoenix, arriverà sulla piattaforma di HBO Max in occasione del debutto della piattaforma di streaming.

Il lungometraggio diretto da Todd Phillips sarà quindi presente nel catalogo del servizio dal debutto previsto nel 2020. HBO Max avrà a propria disposizione anche i futuri lungometraggi dedicati a Batman e gli altri titoli prodotti negli ultimi dieci anni dalla Warner Bros. tratti dai fumetti della DC come la trilogia del Cavaliere Oscuro diretto da Christopher Nolan, Wonder Woman, Aquaman, Shazam! e Suicide Squad. La piattaforma di streaming ha infatti stretto un accordo con la Warner Bros. e molti dei titoli dello studio saranno disponibili nel catalogo in esclusiva per gli utenti che sceglieranno di abbonarsi al nuovo servizio.

Il film (qui la nostra recensione e video recensione di Joker) sta ottenendo ottimi risultati ai box office e sembra inoltre puntare alle nomination agli Oscar, alimentando così le voci relative a un possibile sequel che proseguirebbe la storia dell'iconico villain.