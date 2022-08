Joker 2: Zazie Beetz potrebbe tornare nel sequel Folie à Deux

Zazie Beetz sembra stia completando le trattative per tornare in Joker 2, sequel diretto da Todd Phillips, che si intitola Folie à Deux.

Le riprese del progetto dovrebbero iniziare nel mese di dicembre in vista di un debutto nelle sale dal 4 ottobre 2024.

Gli interpreti già confermati di Joker: Folie à Deux, che sarà diretto nuovamente da Todd Phillips, ci sono il protagonista Joaquin Phoenix e Lady Gaga, che ha ufficializzato la sua presenza con un breve video condiviso sui social. La cantante dovrebbe interpretare Harley Quinn, ovvero la fidanzata del villain di Gotham City.

Zazie Beetz, attualmente tra i protagonisti di Bullet Train, ha interpretato nel primo capitolo della storia Sophie, la vicina di Arthur Fleck. La giovane era una madre single dalla vita complicata. Il protagonista immaginava inoltre di avere una storia d'amore con lei.

Tra i progetti interpretati da Zazie recentemente ci sono anche The Harder They Fall, Lucy in the Sky e Shelter.