Johnny Depp vs Amber Heard: un medico svela la sua verità sul "dito tagliato" durante una lite

Chiamato tra i testimoni nel processo per diffamazione contro Amber Heard, lo psicanalista di Johnny Depp ha reso noti alcuni degli SMS che l'attore gli inviava successivamente alle liti con la sua ex moglie.

Come riportato da Deadline, il dottor David Kipper, medico di Johnny Depp, fa luce su alcuni SMS post-litigi con Amber Heard che lui e il suo paziente si sono scambiati. Secondo quanto dichiarato nella deposizione preregistrata di Kipper, all'epoca, Johnny Depp era in cura da lui per disintossicarsi dal consumo di sostanze stupefacenti. Nel corso del processo, i medico ha spiegato che Depp una volta ha ammesso con lui di essersi tagliato una parte del dito durante il suo piano di trattamento.

L'attore aveva informato Kipper di aver "tagliato la parte superiore del mio dito medio. Cosa dovrei fare? Andare all'ospedale? Sono così imbarazzato per essermi buttato in questa relazione con lei". Depp ha anche inviato un altro messaggio che recitava: "Il mio dito è deformato e io non ho amici! A proposito... Amber e io siamo stati assolutamente perfetti per tre mesi! Ho chiuso il mio bambino mostruoso interiore in una gabbia e ha funzionato! Siamo migliori amici ora".

Kipper ha detto che c'era la preoccupazione che Depp stesse "prendendo più Xanax di quanto avrebbe dovuto" durante questo periodo di tranquillità. Ha anche respinto qualsiasi eventuale notizia sulla presunta violenza di Depp, come affermato dalla sua infermiera Debra Loyd, che ha rivelato che Depp aveva "preso a pugni una lavagna bianca in cucina dopo uno scontro con sua moglie".

Infine, Kipper ha ricordato uno scambio di messaggi con Depp durante un viaggio della coppia in Australia, in cui il divo si era lamentato della Heard, definita come "malvagia e vendicativa. Lei è così ossessionata dalla fama! Questo è il motivo per cui mi ha assoldato!".