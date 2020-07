Johnny Depp voleva far esaminare il DNA delle feci trovate nel letto: "Era disgustato"

Johnny Depp aveva pensato di far effettuare il test del DNA alle feci che gli aveva fatto trovare la sua ex-moglie Amber Heard nel letto coniugale: lo ha rivelato il suo agente immobiliare alla High Court di Londra, dove Depp ha citato in giudizio The Sun per un articolo nel 2018 che lo ha definito un "picchiatore di mogli".

La rivelazione era stata fatta pochi giorni fa: Johnny Depp sostiene che Amber Heard ha defecato nel suo letto, oggi l'argomento è stato ripreso da Kevin Murphy, agente immobiliare dell'attore. "Quando gli è stato riferito dell'accaduto, Johnny Depp era disgustato e arrabbiato - ha raccontato alla Corte - In quella fase, credo che abbia suggerito di sottoporre le feci al test del DNA per vedere da chi provenivano" . Le foto delle feci furono mandate da una cameriera all'attore, Depp da quel momento iniziò a chiamare la moglie "Amber Turd" (letteralmente Amber lo Stronzo)

Secondo quando raccontato da Kevin Murphy "Anche Amber Heard, era arrabbiata, ma solo perché la diffusione delle foto 'non stava aiutando la sua causa di separazione". L'agente immobiliare ha raccontato che l'attrice gli aveva detto che "lasciare le feci nel letto del signor Depp era stato 'solo uno scherzo innocuo'".

Martedì Amber Heard ha negato di aver defecato nel letto dell'ex marito e ha respinto le affermazioni dell'agente immobiliare: "Mente quando dice che gli ho confessato di essere l'artefice dello scherzo". Anche l'avvocato di The Sun - il giornale a cui Depp fa causa per diffamazione - ha accusato Murphy di essersi inventato tutto per far sembrare Heard "assurda e disgustosa agli occhi del pubblico". Murphy ha insistito sul fatto che ha raccontato la verità.