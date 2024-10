Johnny Depp tenta il ritorno in grande stile a Hollywood con Day Drinker insieme a Penélope Cruz

Johnny Depp è tornato sul set con Penélope Cruz in un progetto hollywoodiano. L'attore sarà protagonista del film Day Drinker, diretto da Marc Webb. Si tratta del primo lungometraggio della star con un grande studio cinematografico dopo la controversia legale con l'ex moglie Amber Heard.

Il film racconta la storia di un barista su una nave da crociera (Depp) e una misteriosa amante dell'alcol (Cruz) che si ritrovano nel sottobosco criminale, connessi in maniera inaspettata, come spiega in una nota Lionsgate.

La lunga querelle giudiziaria

Il processo per diffamazione di Johnny Depp contro Heard, trasmesso in diretta nel 2022 si è concluso con la giuria principalmente a favore dell'attore. L'attrice di Aquaman, che ha vinto una delle tre controdenunce per diffamazione, ha pagato 1 milione di dollari a Depp come parte di un accordo congiunto.

Primo piano di Riccardo Scamarcio in Modì di Johnny Depp

Dopo la fine dell'ultimo procedimento che lo vedeva contrapposto all'ex moglie, Johnny Depp si è gettato a capofitto sul lavoro, recitando in Jeanne du Barry, che lo scorso anno ha aperto il Festival di Cannes e diretto il film su Amedeo Modigliani, con Riccardo Scamarcio e Al Pacino.

Longeva collaborazione

Johnny Depp e Penélope Cruz hanno recitato insieme in diversi film come Blow nel 2001, Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare nel 2011 e Assassinio sull'Orient Express nel 2017. Quattro anni fa, l'attrice ha testimoniato in tribunale in favore dell'amico.

Nella sua deposizione, Penélope Cruz ha affermato di non aver mai assistito a comportamenti violenti da parte dell'attore:"Sono passati molti anni e non solo ho fatto tre film con lui ma lo considero anche un grande amico. Sono sempre rimasta colpita dalla sua gentilezza, dalla sua mente brillante, dal suo talento e dal suo peculiare senso dell'umorismo".

Qualche settimana fa, Cruz ha pubblicato un selfie con Johnny Depp direttamente dal Festival di San Sebastián.